Мокрый снег и до 12 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от плюс одного до минус четырех градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до отметки в двенадцать градусов мороза. В Москве ожидается от нуля до минус двух градусов с понижением до минус десяти градусов.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что за сутки в Московской области выпало 40 процентов от месячной нормы снега.