Мокрый снег ожидается в Московском регионе в четверг

Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются сегодня в столичном регионе. Погода будет облачной, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Московской области составит от одного до шести градусов тепла, в Москве — от четырех до шести градусов.

Ветер будет юго-западного и северо-восточного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет еще одно бабье лето.