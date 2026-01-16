«Молча вышли и навели порядок»: боевые бабушки с лопатами разгромили сугробы в Электростали

Пока коммунальные службы Электростали в круглосуточном режиме боролись с последствиями циклона «Фрэнсис» на основных магистралях, жители одного из дворов на улице Победы продемонстрировали действенный подход к решению локальной проблемы. Как пишет REGIONS , группа пенсионерок самостоятельно расчистила снежные завалы на тропинках, ведущих к контейнерной площадке, обеспечив доступ себе и соседям.

Пока крупная техника фокусируется на расчистке проезжей части, тротуаров и подъездов к социальным объектам, внутренние дворы часто убираются по остаточному принципу. Самоорганизация жителей, особенно в первые дни после снегопада, позволяет быстрее восстановить элементарный бытовой комфорт и безопасность передвижения. Но самое примечательное, что за лопаты взялись именно пенсионерки.

Поступок женщин вызвал резонанс в местных соцсетях, собрав множество одобрительных отзывов. Обсуждение переросло в разговор о важности соседской солидарности и личной ответственности за общее пространство. Многие комментаторы отметили, что подобная инициатива не только решает практическую задачу, но и укрепляет сообщество, задавая позитивный пример для молодежи. Многие с сожалением отмечали, что более молодое поколение потеряло старый дух добрососедства.

«Наши бабушки — просто золото! Смотрю в окно и сердце радуется. Пока кто-то только жалуется в комментариях, они молча вышли и навели порядок. Настоящие хозяйки своего двора!» — поделилась впечатлениями жительница одного из домов по улице Победы Марина С.

Другой комментатор добавил, то на улице Победы «живут люди с настоящим победным характером».

Такой подход не отменяет обязанностей управляющих компаний, но значительно ускоряет возвращение к нормальной жизни после стихийных явлений и формирует более сплоченную и ответственную городскую среду.

