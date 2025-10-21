Британское издание Express опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому мэр Лондона Садик Хан был в курсе деятельности организованных банд педофилов в городе, но публично замалчивал проблему, сообщает РИА Новости .

Согласно материалам издания, сообщения о преступных группировках, специализирующихся на сексуальном насилии над детьми, появляются в британских СМИ с начала 2000-х годов. В последние годы внимание к проблеме значительно выросло: правоохранители и журналисты выявили активность подобных банд более чем в десяти крупных городах Англии. По предварительным оценкам, число жертв может достигать нескольких тысяч. Расследования указывают, что среди подозреваемых преобладают представители пакистанской диаспоры Великобритании.

В основу публикации легли четыре отчета Королевской инспекции полиции и пожарно-спасательных служб за период с 2016 по 2025 год, на которые мэр лично давал ответы. В документах обнаружены упоминания о шести потенциальных жертвах изнасилований. При участии экс-детектива Маргарет Оливер и специалиста по работе с детьми Криса Уайлда журналисты установили: показания как минимум трех пострадавших соответствуют типичной схеме преступлений, характерной для действующих в стране педофильских банд.

По данным Express, Хану вменяется вина в сокрытии доказательств существования преступных групп. Издание указывает, что мэр, несмотря на наличие информации о случаях группового насилия над девочками в отелях, публично отрицал факт существования банд, занимающихся растлением детей в Лондоне.

