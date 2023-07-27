«Молчит о своей природе»: ясновидящая рассказала, может ли Зеленский оказаться Антихристом
Экстрасенс Мишина рассказала, известна ли мировым политикам личность Антихриста
Фото: [Стрингер/©РИА Новости]
Ясновидящая Инна Мишина уже предсказывала, когда человечеству под видом Иисуса явится Антихрист. На этот раз экстрасенс рассказала, знают ли высокопоставленные чины мира о существовании Антихриста и его приближающемся пришествии.
По словам провидицы, концепция Антихриста связана с пророчествами о великом зле и противоречиях, которые проявятся перед неким концом времен.
«Разные источники интерпретируют сущность и личность Антихриста по-разному. Традиционно им называют лидера, который выступит в противовес Христу и будет пытаться установить свою власть и контроль над миром», — заявила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня.
Экстрасенс отметила, что конкретные имена Антихриста не упоминаются в библейских источниках или других священных текстах.
«О нем никто не знает. Он молчит о своей природе. Возможно, он сейчас является пастырем или станет им для людей в храме сатаны после пришествия. Точно не могу сказать. У него могут быть политические корни. Но это точно не Зеленский и не Байден», — пояснила ясновидящая.
Ранее провидица увидела Антихриста во сне и узнала, когда он явится миру.