«Молчит о своей природе»: ясновидящая рассказала, может ли Зеленский оказаться Антихристом

Ясновидящая Инна Мишина уже предсказывала, когда человечеству под видом Иисуса явится Антихрист. На этот раз экстрасенс рассказала, знают ли высокопоставленные чины мира о существовании Антихриста и его приближающемся пришествии.

По словам провидицы, концепция Антихриста связана с пророчествами о великом зле и противоречиях, которые проявятся перед неким концом времен.

«Разные источники интерпретируют сущность и личность Антихриста по-разному. Традиционно им называют лидера, который выступит в противовес Христу и будет пытаться установить свою власть и контроль над миром», — заявила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня.

Экстрасенс отметила, что конкретные имена Антихриста не упоминаются в библейских источниках или других священных текстах.

«О нем никто не знает. Он молчит о своей природе. Возможно, он сейчас является пастырем или станет им для людей в храме сатаны после пришествия. Точно не могу сказать. У него могут быть политические корни. Но это точно не Зеленский и не Байден», — пояснила ясновидящая.

Ранее провидица увидела Антихриста во сне и узнала, когда он явится миру.