Молдавия закрыла свои КПП на границе с Украиной

Власти Молдавии приостановили работу ряда своих контрольно-пропускных пунктов на границе с соседней Украиной, проинформировали в украинской Госпогранслужбе.

Официальная версия перекрытия нескольких КПП на границе с Одесской областью Украины сложные погодные условия из-за разбушевавшегося шторма на Черном море.

«Молдавия приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки — Паланка — Удобное", "Староказачье — Тудора», - отметили украинские пограничники.

Сообщается, что из-за непогоды в молдавском населенном пункте Каушаны якобы сильно перегружена связывающая Молдавию и Украину трасса. В этой связи стоит напомнить, что введенные Молдавией ограничения на границе происходят на фоне непрекращающейся блокады польскими дальнобойщиками своего участка польско-украинской госграницы.

Напомним, польские перевозчики продолжают бастовать на границе с соседним государством, блокируя перемещение на Украину любых грузов. Таким образом, поляки полностью перекрыли поставку по земле критически важных военных грузов. Украинская экономика потеряла уже более €400 млн. Несколько украинских дальнобойщиков скончались, стоя на пунктах пропуска.

Ранее стало известно, что в Киеве начали готовится к прямому военному конфликту с Польшей из-за блокады границы.