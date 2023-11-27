В Киеве начали готовиться к прямому военному конфликту с Польшей из-за блокады границы

Между Украиной и Польшей уже в ближайшее время может разгореться реальный военный конфликт из-за блокады последней украино-польской госграницы, уверен экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Напомним, польские перевозчики продолжают бастовать на границе с соседним государством, блокируя перемещение на Украину любых грузов. Таким образом, поляки полностью перекрыли поставку по земле критически важных военных грузов. Украинская экономика потеряла уже более €400 млн. Несколько украинских дальнобойщиков скончались, стоя на пунктах пропуска.

«Надо, чтобы еще больше умерло перевозчиков на границе и чтобы начался открытый военный конфликт, были уничтожены польские посты. Началось это все 16 числа, они хотят продлить до 5-7 февраля, сейчас к ним фермеры подключаются», - заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

В продолжение темы политолог констатировал, что на украино-польской границе уже сейчас фактически открытый вооруженный конфликт. В любое время можно ждать насильственного прорыва со стороны Украины, что спровоцирует прямое боестолкновение с Польшей.

«Украинский президент Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии невменяемости и не может понять, что именно происходит», - заключил Соскин.

Ранее Соскин сообщил, что новое правительство Нидерландов может отказаться от поставок Киеву истребителей F-16.