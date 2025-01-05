Молдавский депутат Александр Трубка пожаловался в своем аккаунте в соцсетях, что Новый год для него оказался серьезно подпорчен. Виной тому стали разносолы на столе, известные ему еще с якобы советских времен.

36-летний молдавский парламентарий, по его рассказу, провел Новый год у друзей по студенческому прошлому, которые поставили на стол салат оливье. По словам мужчины, которому в момент распада СССР не исполнилось и двух лет от роду, увидел новогоднее блюдо в салатнице и, по признанию молдована, чуть не поседел.

«Был у старых друзей, учились вместе. На столе стояла салатница с оливье. И я сразу вспомнил все эти советские пережитки, одна мандаринка на всю семью. Шоколадный Дед Мороз, обертку от которого хранят годами, чтобы понюхать, как пахнет тот ненастоящий шоколад. Встал ком в горле, я не смог есть этот салат», — заявил Трубка.

Он посетовал, что ему, видите ли, очень обидно, что молдаване до сих пор с советских времен готовят это «презрительное» блюдо. Все это трубка назвал «кандалами времен СССР».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, она не прочь отведать новогодний салат оливье трехдневной давности.