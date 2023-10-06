«Молитесь и не ропщите на судьбу»: ясновидящая рассказала, что нельзя делать на Ираиду Спорную

Православная церковь 6 октября вспоминает Ираиду Александрийскую. В народе этот день называют Ираида Спорная. Согласно легенде, монахиня, проводившая жизнь в молитвах, 6 октября увидела корабль, на котором перевозили закованных в кандалы узников. Она взошла на судно с молитвой, за что ее схватили, отвезли в Египет, подвергли мучительным пыткам и обезглавили.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день и что 6 октября делать категорически запрещено.

«В этот день нужно обязательно сходить в храм на богослужение. Искренняя молитва Господу — это способ общения с Богом и укрепления духовных уз» — подчеркнула Мишина.

На Ираиду Спорную подают милостыню. Проходить мимо нуждающихся нельзя. Своей добротой, идущей от сердца, лучше всего почтить святую, уверена ясновидящая. Кроме того, 6 октября очень важно провести время с семьей, но шумные вечеринки под запретом.

«Семейные обеды приветствуются. Избегайте громких и шумных праздничных вечеринок, которые могут отвлечь от духовных размышлений», — пояснила экстрасенс.

На Ираиду Спорную также не принято работать, продолжила Мишина.

«Нельзя и роптать на судьбу, иначе можно накликать гнев Божий. Не стоит принимать судьбоносные решения. Если не хотите, чтобы все пошло наперекосяк, перенесите все важное на другой день», — заключила собеседница издания.

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