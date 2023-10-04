«Страхи и сомнения»: ясновидящая рассказала, почему вселенная закрывает вам дороги

Бывают ситуации, когда кажется, что весь мир ополчился на тебя. Ничего не получается: ни в карьере, ни в отношениях, ни в семье. Человек как будто бьется лбом о невидимую стену, а на каждой дороге внезапно оказываются поваленные деревья. Эзотерики называют этот феномен закрытием дорог.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему высшие силы не дают двигаться дальше и как разблокировать дороги.

«Если у вас внутренний диссонанс, например, страх, сомнения или низкая самооценка, это может создать блоки и ограничения в вашей жизни. Внутренний диссонанс приводит к внутреннему конфликту и, как следствие, внешние дороги могут закрываться», — заявила Мишина.

Если человек сам уверен, что ничего не получится, то это становится пророчеством, уверена экстрасенс. Часто вселенная закрывает дороги специально.

«Это способ вселенной предостеречь вас или подготовить к чему-то большему. Возможно, вы должны усвоить какой-то урок, прежде чем вам будет предоставлена новая возможность. Иногда же закрытые дороги предназначены для вашего блага», — пояснила Мишина.

Закрылись одни двери — не беда, продолжила ясновидящая, скоро откроются другие. Человек сам должен и может снять все запреты со своего пути.

«Важно работать над собой. Работайте над снятием внутреннего диссонанса, разрешением страхов и сомнений. Пересмотрите свои убеждения и убедитесь, что они служат вашему успеху. Всегда идите вперед, и вселенная вознаградит вас», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала резкий рост курса доллара.