Молитва и покаяние: как не навлечь на себя небесную кару 30 сентября

Православная церковь 30 сентября вспоминает святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Эти отважные женщины приняли смерть во времена римских гонений на христиан. Они стали символами веры, надежды и любви. Для православных этот день — особенный.

Существуют строгие правила и запреты, которые надо соблюдать 30 сентября, чтобы не навлечь на себя гнев божий. Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести эту субботу.

«Это благоприятный день для молитвы и размышлений над своей верой и духовными ценностями. Вы можете помолиться и исповедаться, если вы верующий человек», — заявила Мишина.

30 сентября, почитая святых, следует совершать добрые, благочестивые дела, добавила экстрасенс. Пожертвования в храме, помощь нуждающимся и просто доброе отношение к ближнему своему — верные поступки, пояснила Мишина.

Существуют и запреты, которые именно в этот день особенно строги.

«Воздержитесь от ругани, особенно в семье и среди близких. Этот день посвящен добродетелям веры, надежды и любви, поэтому старайтесь сохранить мир и гармонию в отношениях», — подчеркнула собеседница издания.

Кроме того, сегодня категорически запрещается сквернословить.

«Суббота 30 сентября подойдет для покаяния, для поиска ответов на вопросы, для глубокого разбора и анализа ошибок, сделанных в жизни», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, как не потерять выигрыш в лотерею.