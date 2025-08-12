Молитва помогла женщине выиграть 160 млн руб. в лотерею

Невероятная история произошла с жительницей Южной Каролины, которая выиграла $2 млн (около 160 млн руб.) в лотерею после искренней молитвы, пишет издание People.

Женщина из Колумбии купила лотерейный билет за $20 на заправке City Fuel & Food, где раньше никогда не бывала.

Американка рассказала, что перед тем, как проверить билет, она помолилась в своей машине. Когда защитный слой был стерт, оказалось, что перед ней — выигрышный билет.

«У меня руки тряслись, когда я регистрировала билет. Это был сон, ставший явью», — описала свои ощущения женщина.

Сразу после выигрыша счастливица проявила щедрость и пожертвовала часть денег на благотворительность. Заправка, на которой она купила выигрышный билет, тоже не осталась в стороне — организаторы лотереи выплатили ей бонус в $20 тыс.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга выиграла 72 млн руб. в лотерею благодаря аффирмациям.