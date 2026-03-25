Молитва за Россию и против абортов: орловцев пригласили на расширенный молебен

В Орловской митрополии Русской православной церкви анонсировали проведение молебна «О богохранимой стране нашей, народе и воинстве ея». Богослужение состоится 29 марта в 13:00 в Воскресенском храме города Орла, расположенном на улице 1-й Курской.

Как пояснили в митрополии, подобные мероприятия проводятся ежемесячно в рамках деятельности «Русской общины» под духовным попечением иерея Василия Ляха. Участники общины посещают различные храмы города, стремясь объединить неравнодушных горожан общей молитвой и добрыми делами, оказывают поддержку нуждающимся людям, попавшим в трудную ситуацию.

Предстоящий молебен будет расширен. По словам организаторов, в него добавлены молитвы из «Чина молебного пения о вразумлении имущих намерение погубить младенца во чреве».

Неделя молитвы в учреждениях УФСИН

Тем временем в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Орловской области завершилась традиционная «Неделя молитвы». Акция, имеющая всероссийский масштаб, проводится дважды в год — весной и осенью.

В пресс-службе регионального УФСИН России рассказали, что на протяжении этой недели священнослужители при участии осужденных из православных общин совершали литургии, молебны, таинства причастия и исповеди, окропление святой водой.

После богослужений представители Русской православной церкви провели духовно-нравственные беседы с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, ответили на их вопросы, дали рекомендации и советы. Священнослужители рассказали о вере, Кресте, важности совершения молитвы и посещения храма. Особое внимание в ходе общения также было уделено профилактике религиозного экстремизма, деструктивных форм поведения и вредных привычек.

Молитва для сотрудников УИС

В мероприятиях недели приняли участие и сами сотрудники уголовно-исполнительной системы. Богослужение для них в Кафедральном соборе Ахтырской иконы Божьей Матери совершил председатель отдела по тюремному служению, благочинный тюремных храмов иерей Владимир Наумов. Собравшиеся молились о сотрудниках УИС и их семьях.

После завершения богослужения личный состав ведомства смог поставить свечи и поклониться святыням, находящимся в соборе. Священнослужитель обратился к присутствующим с пасторским словом, пожелал работникам УИС телесного и духовного здоровья, мира в душе, семейного благополучия, а также благословил на служение обществу.

Ранее сообщалось, что в подмосковных учреждениях ГУФСИН прошла Неделя молитвы.