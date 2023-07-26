«Молитвы недостаточно»: священник объяснил, что нужно делать, если не удается зачать ребенка

Многие православные пары, столкнувшиеся в браке с проблемой зачатия ребенка, не теряют надежду и обращаются за помощью к Богу. Но не все святые могут помочь супругам исполнить заветное желание.

Священнослужитель Русской православной церкви, иерей Константин Мальцев рассказал, каким иконам нужно молиться о рождении ребенка и к каким святым можно обратиться за помощью в этом деликатном вопросе.

«Безусловно, в молитве о рождении ребенка обращаемся к Господу. Если говорим о Божьей матери, то читается обычный акафист перед иконами Божьей Матери «Помощница в родах», «Федоровская», «Млекопитательница». Можно обращаться к Матроне Московской и, к примеру, Серафиму Саровскому», — объяснил иерей Константин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по словам собеседника, в некоторых случаях молитвы святым могут не дать желаемого результата, а супругам придется принять более серьезные меры.

«По опыту многих пар, которые ко мне обращались за духовной помощью, а потом смогли родить ребенка, молитвы недостаточно. Нужно исповедоваться, причащаться, а порой даже кардинально менять свою жизнь», — пояснил священнослужитель.

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