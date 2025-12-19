Молниеносная реакция: власти нашли решение по дороге в деревне Климовская после вопроса Путину

Дорогу в деревне Климовская Шатурского округа Московской области включили в программу капремонта и заасфальтируют. Решение приняли после того, как вопрос местных жителей прозвучал на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает REGIONS.

Проблема, озвученная на федеральном уровне, нашла конкретное решение на местах. Власти Шатурского городского округа подтвердили, что участок дороги в деревне Климовская, долгое время остававшийся грунтовым, вошел в план капитального ремонта на 2026 год.

Пять лет назад дорогу лишь укрепили щебеночной отсыпкой, что не решило проблем с комфортом и безопасностью жителей. Их обращение, переданное через депутатов от «Единой России», стало одним из более чем двух миллионов, поступивших в рамках прямой линии с президентом. Вопреки ожиданиям, процесс не затянулся — муниципалитет оперативно отработал запрос.

Теперь вместо обещаний у жителей деревни Климовская есть четкий график. В рамках программы уже запланировано полноценное асфальтирование проблемного участка, что позволит раз и навсегда закрыть многолетний вопрос инфраструктуры.

Ранее администрация Красногорска сообщила о статусе дороги в СНТ «Березка».