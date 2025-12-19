Подъезд к СНТ «Березка» не перекрыт: администрация прокомментировала спор о собственности на дорогу

Единственная дорога к садоводческому товариществу «Березка» в подмосковном Нахабино оказалась в частной собственности. Власти Красногорска заявили, что проезд открыт, но юридический спор продолжается. Об этом сообщает REGIONS.

Жители поселка Нахабино, чьи дома расположены в СНТ «Березка», больше не могут претендовать на муниципальную подъездную дорогу. Судебное разбирательство поставило точку в этом вопросе, установив, что участок с асфальтовым покрытием принадлежит не администрации, а частному лицу — бывшему депутату областной думы.

Поводом для разбирательства стало обращение самих жителей, которые направили письмо президенту. Они опасались, что новый собственник может в любой момент ограничить их проезд к собственным домам, так как альтернативных путей подъезда не существует.

В мэрии Красногорска ситуацию прокомментировали. Там подтвердили, что по решению суда дорога действительно не является муниципальной. При этом чиновники заверили, что проезд по ней пока свободен и ничем не ограничен. Администрация намерена контролировать ситуацию и вести диалог с владельцем участка, чтобы гарантировать жителям беспрепятственный доступ.

