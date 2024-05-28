Молния ударила в троих детей на пляже в Пуэрто-Рико

Трое детей в возрасте от семи до 12 лет получили серьезные травмы из-за буйства стихии. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на источник в Сети.

Инцидент случился в городе Изабела (Пуэрто-Рико). Там сложились непростые погодные условия, в связи с которыми было рекомендовано покинуть пляжи и потенциально опасные места. Однако, несмотря на это, беспечная компания детей осталась на береговой линии.

В результате разбушевавшаяся молния ударила в троих малолетних. Все они в критическом состоянии: их передали медикам в соседние больницы от Изабелы.

Напомним, что молнии и громе не следует прятаться под деревьями, металлическими конструкциями и находиться на открытом пространстве. Нельзя находиться в воде или у костра. Безопаснее всего оставаться дома и других помещениях, и то, не следует пользоваться душем, принимать ванную и активно пользоваться электроприборами.

Ранее сообщалось, что электросамокаты опасны во время грозы.