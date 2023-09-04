Молочная ферма из Московской области планирует принимать до двух тысяч туристов ежегодно

Крестьянско-фермерское хозяйство из Наро-Фоминска получило грант «Агротуризм» в размере 17 миллионов рублей, сообщили в областном Минсельхозпроде. Средства планируют направить на расширение поголовья дойных животных, закупку необходимой техники, а также оборудования для содержания и кормления скота.

«Так, на ферме планируют увеличить производительность, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. В том числе начать производство хлеба и хлебобулочных изделий. Таким образом, на ферме прогнозируют поток туристов до двух тысяч человек в год», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В министерстве уточнили, что сейчас на ферме содержат 72 головы крупного рогатого скота шотландской породы айршир, их число планируют увеличить до 100 голов. Хозяйство также занимается производством молока и сыра, в прошлом году на его территории появился продуктовый магазин, где реализуют молочную продукцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.