Молочной ферме выделили почти пятьдесят гектаров земли по программе «Подмосковные 10 га»

Ферме «Лисино Хутор» предоставили 48 гектаров земли в городском округе Лотошино по программе «Подмосковные 10 га», сообщили в областном Минкульттуризме. Это позволит хозяйству увеличить поголовье животных и объем производства продукции.

«В регионе есть все меры поддержки для небольших фермерских хозяйств. Так, ферма «Лисино Хутор» была создана в минувшем году, получив грант «Агростартап» в размере 4,9 миллиона рублей», — отметил зампред регионального Правительства Георгий Филимонов, который курирует министерство.

По словам зампреда, в хозяйстве по итогам года планируют получить 58 тонн молока, а в будущем — увеличить показатель до 125 тонн молока в год. В ведомстве добавили, что в текущем году на ферме приобрели 13 нетелей, трактор и кормоуборочный комбайн.

Напомним, что ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что промышленность играет ключевую роль для Подмосковья.