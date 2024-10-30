Молочный союз не советует ждать снижения цен на сливочное масло в магазинах

По утверждению Маницкой, производители сливочного масла стали опускать стоимость этого продукта при выходе с производства. В то же время торговые сети не собираются снижать цены на данный товар.

Несмотря на снижение цен от производителей сливочного масла, данный продукт вряд ли подешевеет в магазинах. Об этом предупредила Людмила Маницкая, директор Молочного союза России. Ее слова привело агентство «Интерфакс».

«Они не пошли вниз в ритейле, в магазинах. Там никогда не снижаются цены, даже если будут по нулю продавать», - указала эксперт.

России не хватает для внутреннего потребления совсем немного сливочного масла, подавляющее его большинство производится в самой РФ. Но в то же время срабатывает ажиотажный спрос, и многие люди стремятся создать запас, скупая масло впрок. Из-за этого цены на сливочное масло с начала года выросли почти на четверть, на 23,4%.

Ранее уже сообщалось, что благодаря ажиотажу вокруг масла его активно начали похищать с полок магазинов. Из-за этого некоторые сети стали упаковывать его в специальные защитные коробки. Эксперты заявили, что данные случаи не должны перейти в систему, и ситуация в потребительском секторе не перерастет в панику.