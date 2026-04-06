«Молодая Гвардия» «Единой России» привела в порядок территории более 50 храмов Подмосковья

«Молодая Гвардия» «Единой России» привела в порядок территории более 50 храмов и церквей Подмосковья в рамках подготовки к празднованию Пасхи. Работы провели в 10 округах.

«Ребята работали от души: мыли окна, убирали мусор, выметали дорожки. Для нас было важно облегчить каждодневный труд матушек и настоятелей, чтобы в великий праздник верующие приходили в чистоту и уют. Мы рады, что можем вложить частицу своего тепла в подготовку к Светлой Пасхе», - отметила руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц.

К примеру, в Пушкино привели в порядок территорию Сретенского храма и расположенного рядом кладбища. В Реутове — Троицкого храма, в Жуковском — церкви Преображения Господня и Пантелеймоновском храме.

К субботнику присоединился и депутат Госдумы от «Единой России» Александр Толмачев. Он поблагодарил участников акции за труд и отметил их вклад в подготовку к празднику.

«Мало говорить о духовности — важно делать конкретные дела. И молодогвардейцы это доказали. Они облегчили труд служителей и прихожан, навели порядок там, где будут проходить праздничные службы. Такое внимание к нашим святыням вызывает искреннее уважение», - сказал он.

