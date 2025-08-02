Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, повторяя тренд из TikTok

В Екатеринбурге 32-летняя женщина, недавно ставшая матерью, попала в больницу с переломом позвоночника после попытки повторить вирусный тренд из соцсетей, пишет SHOT.

Вдохновившись роликами из TikTok, где девушки балансируют на одной ноге в шпильках, стоя на неустойчивых предметах под трек Ники Минаж, молодая мама решила снять собственное видео.

Для опасного трюка женщина использовала кухонную утварь — встала одной ногой на кастрюлю, на которую поставила банку с детской смесью. Подруга екатеринбурженки должна была запечатлеть этот момент, однако вместо эффектного кадра получилось болезненное падение со столешницы на пол.

В больнице пострадавшей диагностировали перелом позвонка. К счастью, травма оказалась неосложненной, но теперь девушке предстоит три месяца носить специальный корсет. Врачи запретили ей не только заниматься спортом, но и водить машину без него.

Ранее сообщалось, что американская певица Ники Минаж сделала репост видео, на котором блогер Настя Ивлеева сидит на одной ноге в шпильках на кастрюлях в мини-юбке.