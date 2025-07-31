Трюк Ивлеевой в экстремально короткой юбке покорил Ники Минаж

Американская рэп-звезда Ники Минаж сделала репост видео Насти Ивлеевой с экстравагантным трюком на кастрюлях и посуде. Это стало известно из соцсетей российской блогерши.

Ведущая, балансируя на каблуках между кастрюлями и термосом, умудрилась одновременно демонстрировать ягодицы и читать книгу. Этот странный микс оказался настолько эффектным, что привлек внимание одной из самых влиятельных персон мировой поп-сцены Ники Минаж.

Видео, первоначально опубликованное в TikTok*, стало своеобразным символом трансформации Ивлеевой после громкого скандала с «голой» вечеринкой. Сейчас пользователи шутят, что теперь Ивлеева наконец-то «зашла в ту дверь».

Интересно, что нынешний успех совпал с духовными поисками блогерши. В своих соцсетях Ивлеева недавно признавалась, что нашла утешение в религии после периода самокритики. Кроме того, в ее жизни произошло важное событие: она второй раз вышла замуж. Избранником стал ведущий Филипп Бегак, которого называют наследником творческой династии Кончаловских, Семеновых и Михалковых.

Ранее сообщалось, что Ивлеева удивила подписчиков исповедью о состоянии после «голой вечеринки».

*заблокирован в России, площадка признана нежелательной