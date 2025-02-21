Молодая невеста Лепса поделилась неожиданной новостью

Алена Киба стала приковывать много внимания после того, как ее заподозрили в романе с Григорием Лепсом. Исполнитель тем временем не стал отрицать слухи, а представил 19-летнюю девушку как свою невесту на премии МУЗ-ТВ. Девушка живет и учится в Лондонском колледже моды, а в личном блоге часто рассказывает что-то о своей жизни. Недавно Киба поделилась с подписчиками планами на дальнейшую жизнь. По ее признанию, она думает над возможностью переехать в Россию.

«В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс, в какой именно университет, пока не решила, склоняюсь к Британской высшей школе дизайна. В будущем может быть приеду сюда на магистратуру», — объяснила Аврора.

Напомним, что у Алены Кибы и Лепса разница в возрасте 44 года.

Ранее сообщалось, что бизнес Григория Лепса оказался на грани краха из-за романа со студенткой.