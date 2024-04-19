Молодая семья Митасовых из Подольска переехала в собственную квартиру по госпрограмме

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла переехать молодой семье Митасовых из городского округа Подольск из комнаты в коммуналке в собственную квартиру. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кристина Митасова воспитывает двоих сыновей — 7-летнего Захара и 4-летнего Владислава. По словам мамы, когда стараешься раскрыть таланты ребенка, культурная программа обеспечена всей семье.

«Захар играет на баяне и занимается карате. У него уже есть три кубка. Сначала занял третье место, потом второе, и наконец первое на соревнованиях в Калуге. По баяну мы пойдем на концерт, он будет выступать с песенкой „Сени“, — рассказала она.

Примечательно, что Митасовы не понаслышке знакомы с коммунальным бытом — много лет они делили одну жилплощадь с соседями. Кристина признается, что информацию о региональной поддержке в жилищном вопросе она начала искать в интернете. Ей подошла подпрограмма «Молодая семья».

Теперь у них собственная двушка, которую они взяли на вторичном рынке сразу с ремонтом. Кристина призналась, что очень важно, что рядом расположены школа, детсад и спортивные центры.

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