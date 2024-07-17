Молодая семья погибла в машине из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Украинские военные продолжают атаковать российские территории и убивать мирных жителей. Так, очередной инцидент в Белгородской области произошел в среду, 17 июля.

Как рассказал в своем официальном канале в социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ нанесли удар по мирному автомобилю с гражданами, который двигался в районе хутора Церковный. Для атаки использовался FPV-дрон.

В результате атаки машина загорелась, и еще до приезда скорой помощи молодые супруги умерли прямо на месте происшествия. Другие подробности уточняются. Глава региона выразил соболезнования семьям и близким погибших.