Молодая сибирячка погибла после падения из окна многоэтажки

Из окна многоэтажного дома в Акатуйском жилмассиве Новосибирска выпала девушка. За ее жизнь боролись случайный прохожий и врачи, однако усилия оказались тщетными. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на «Инцидент Новосибирск».

Девушка выпала из окна многоэтажного дома и получила тяжелые травмы. Страшную картину заметил случайный прохожий. Он попытался помочь пострадавшей: вызвал скорую и проводил массаж сердца до приезда помощи.

Сибирячку погрузили в машину медиков, однако по пути в больницу она скончалась. Этаж и подробности этой трагедии пока не раскрывают. Полиция установит, по какой причине выпала девушка и выяснил другие детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове подросток родила ребенка и выпала из окна.