Молодая студентка скончалась после приема противозачаточных таблеток

Трагический случай в Великобритании вновь привлек внимание к потенциальным рискам, связанным с приемом гормональных контрацептивов. Как пишет The Mirror, жертвой приема препаратов стала 19-летняя девушка.

Студентка Айн Роуз Херст скончалась в больнице от тромбоза венозных синусов головного мозга — редкого состояния, при котором в сосудах мозга образуется сгусток крови. Как установило расследование, фактором, способствовавшим развитию смертельно опасного осложнения, мог стать трехлетний прием комбинированных оральных контрацептивов «Фемодетт», которые девушке назначили в 16 лет для регуляции цикла.

По словам матери погибшей, Керри, в роковой день Айн жаловалась на сильную головную боль, которую сначала приняли за похмелье. После приема обезболивающего ее состояние резко ухудшилось, и во время вызова скорой помощи она потеряла сознание. Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось. Отмечается, что у Айн в анамнезе были проблемы с артериальным давлением, что является одним из относительных противопоказаний к приему комбинированных ОК.

Напомним, что при назначении любых лекарств специалист должен исключить ключевые противопоказания: курение в возрасте старше 35 лет, тромбофилию, тяжелые заболевания печени, мигрени с аурой, артериальную гипертензию и ряд других. Особое внимание уделяется «сигналам тревоги»: прием ОК должен быть немедленно прекращен при появлении острых болей в груди или ногах, одышки, необычных головных болей, нарушений зрения или речи, признаков желтухи — эти симптомы могут указывать на развитие тромбоза.

После трагедии родители Айн основали фонд ее имени, целью которого является информирование о возможных рисках. Для пациенток это служит напоминанием, что прием любых гормональных препаратов требует регулярного (не реже раза в год) контроля у специалиста и внимательного отношения к любым изменениям в самочувствии.

