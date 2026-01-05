Косметолог-убийца? Врачу предъявили обвинение после того, как на операционном столе умерла блогерша

В Москве возбуждено уголовное дело в связи со смертью пациентки во время проведения косметической процедуры. Следствие квалифицировало произошедшее по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает Life.ru.

По данным следствия, 38-летняя женщина скончалась после операции по увеличению ягодиц, проведенной 4 января 2026 года в одной из частных клиник, расположенной в Токмаковом переулке. После ухудшения состояния здоровья пациентка была экстренно доставлена в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели осмотр помещения клиники, изъяли медицинскую документацию и допросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Врачу, осуществлявшему процедуру, предъявлено официальное обвинение. Потерпевшая, по предварительной информации, специально приехала в Москву из Италии, где проживала с семьей, чтобы сделать данную косметическую операцию.

Ранее в Госдуме отреагировали на гибель целой семьи в Бурятии после отключения электричества.