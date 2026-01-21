Молодая учительница из Петербурга, обвиненная в совращении учеников, попала в психбольницу

Молодую учительницу из Санкт-Петербурга, обвиненную в сексуальных домогательствах к своим ученикам, отправили в психиатрическую больницу. Об этом стало известно телеграм-каналу Baza.

22-летняя преподаватель английского языка и бывший классный руководитель одной из гимназий Афина Симеонидис сейчас находится в городской психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова.

По данным источника, педагога поместили в стационар в связи с подозрением на ухудшение ее психического состояния. Девушка пребывает под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, молодого педагога задержали и арестовали в декабре 2025 года после обращения двух ее 12-летних учеников. Следствие предъявило ей обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера.

В то же время мать обвиняемой заявляла, что ее дочь оклеветали. Со стороны правоохранительных органов звучали заявления о наличии переписки, которая, по их мнению, подтверждает виновность педагога.

После нескольких суток, проведенных в следственном изоляторе (СИЗО), Симеонидис отпустили домой. Это решение было принято по поручению председателя Следственного комитета России (СКР).

