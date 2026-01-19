В США судят женщину, обвиняемую в организации секс-вечеринок с алкоголем для подростков

В США продолжается суд над 50-летней Шэннон О’Коннор, обвиняемой в 63 эпизодах тяжких преступлений, включая сексуальное насилие над несовершеннолетними, совращение и создание угрозы для жизни детей. Об этом сообщило издание The US Sun.

По информации следствия, в 2020 году женщина организовала шесть вечеринок для подростков в возрасте от 14 до 15 лет.

На этих мероприятиях О’Коннор поила школьников виски и водкой, после чего принуждала их к половым актам. Сама она наблюдала за происходящим и смеялась.

Как рассказала одна из пострадавших, которой на тот момент было 14 лет, многие подростки участвовали в оргиях против своей воли. Девушка также заявила, что после того, как она бросила сына О’Коннор, та угрожала ей и преследовала ее.

Поводом для ареста в 2021 году стало обращение в полицию одной из жертв. При обыске в доме обвиняемой в штате Айдахо были обнаружены 12 подростков, оставшихся там на ночь. В ее телефоне нашли порнографические видео с участием несовершеннолетних, а также книги с описанием секса между подростками. Шэннон О’Коннор свою вину отрицает.

