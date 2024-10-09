Молодая жительница Югры попала под колеса «Лады»

Происшествие случилось 7 октября. В вечернее время на проспекте Победы девушка пересекала дорогу по зебре. Машина, на камеру которой попало произошедшее, притормозила и пропустила пешехода. Однако следом неслась LADA Granta на другой полосе движения, которая и наехала на сибирячку. От удара она упала на асфальт. Судя по видеозаписи, водитель отечественного автопрома не скрылся.

Госавтоинспекция Кузбасса отмечает, что пострадавшей 17 лет, ее госпитализировали с травмами. Их характер и состояние девушки не уточняются.

По факту ДТП открыли проверку, выяснят, почему водитель не притормозил перед пешеходным переходом и совершил наезд.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе на трассе случилось ДТП с участием легковушки и грузовика.