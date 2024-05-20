Молодая жительница Ноябрьска влезла в долговую яму из-за популярной схемы мошенников

Жительница ямальского Ноябрьска теперь должна банкам миллионы из-за обмана мошенников, которые убедили ее перевести все деньги на «безопасный счет» . Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

23-летняя девушка поверила собеседникам по телефону, которые представились «сотрудниками МВД и банка». Им удалось убедить собеседницу, что ее счета находятся под угрозой, и на них уже оформили кредиты мошенники.

Лже-сотрудники структур и банков заявили, что северянке необходимо спасти счета и перевести деньги на «безопасный счет». Они предложили ей взять 2 миллиона 103 тысячи рублей: все ради «погашения» задолженности и спасения старых средств.

Как часто и бывает в подобных историях, северянка поверила и выполнила инструкции мошенников. Лишь позже она поняла, как сурово обманулась. Девушка обратилась в полицию. Разбогатевших мошенников разыскивают.

Ранее сообщалось, что мошенники проникли в сферу медицины и прелагают жителям бесплатную флюорографию.