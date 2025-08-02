Молодежь из Подольска представила Подмосковье на арт-фестивале «Таврида.Арт»

Талантливые представители Подольска отправились на молодежный фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт», который проходит в Крыму с 1 по 3 августа, сообщила администрация городского округа.

Юные художники, музыканты, актеры и общественные деятели вошли в состав делегации Московской области, насчитывающей более 300 участников. Молодые таланты примут участие в насыщенной программе фестиваля, которая включает мастер-классы, лекции и концерты от известных деятелей культуры, а также различные творческие лаборатории.

Молодые подольчане смогут представить свои таланты широкой аудитории, получить обратную связь от экспертов и, возможно, найти поддержку для реализации своих идей. Организаторы создали все условия, чтобы каждый участник раскрыл свой потенциал и почувствовал себя частью большого творческого сообщества.

Ранее сообщалось, что жителям Подольска расскажут об истории округа во время акции «Культурный код Подмосковья».