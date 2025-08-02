Жителям Подольска расскажут об истории округа во время акции «Культурный код Подмосковья»

В субботу, 2 августа, в 12:00 в парке имени Виктора Талалихина в Подольске стартует акция «Культурный код Подмосковья». Жителей и гостей города ждет насыщенная программа, организованная сотрудниками Подольского краеведческого музея. Об этом сообщила администрация городского округа Подольск.

Участники смогут узнать о подвиге Виктора Талалихина и погрузиться в увлекательную историю округа. Разнообразные викторины и творческие занятия сделают праздник интересным и познавательным, а завершит программу выступление автора-исполнителя Евгения Смирнова.

Кроме того, всеми ожидается традиционный кинопоказ под открытым небом, который придаст атмосфере мероприятия особую магию. С самого утра в парке также отметят День ВДВ: на сцене танцевальной веранды пройдет праздничный концерт в честь защитников страны.

Помимо этого, продолжается акция «Спорт в каждый двор», она состоится как в субботу, так и в воскресенье. Тренировки будут проходить сразу в нескольких микрорайонах, включая Климовск. Это великолепная возможность для занятий спортом и активного отдыха на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в Подольске в парке имени Виктора Талалихина прошло мероприятие на тему дружбы. Его провели на площадке летнего чтения «Библиотека без границ». Его посетили и взрослые, и дети. Участникам акции предложили книги о настоящей дружбе, о том, как научиться любить и понимать друг друга, сопереживать и вовремя приходить на помощь.