«Молодежь под ударом»: ЦБ открыл путь к реабилитации для тех, кого заподозрили в мошенничестве

Банк России совместно с МВД начал применять специальную процедуру реабилитации для клиентов, чьи счета заблокировали из-за подозрений в мошеннических сделках с криптовалютой. Чаще всего в эту ситуацию попадает молодежь. Об этом сообщает ТАСС.

Новый механизм дает шанс тем, кто считает блокировку необоснованной. Теперь гражданин может обратиться в местные органы МВД, чтобы в досудебном порядке доказать свою непричастность к незаконным операциям. По словам представителей ЦБ, эта процедура уже действует.

Инициатива стала ответом на лавину жалоб — регулятору поступает до тысячи обращений в день. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что в борьбе с мошенничеством банки и регуляторы «перегнули палку». Статистика подтверждает проблему: за девять месяцев 2025 года количество жалоб на блокировки счетов и карт выросло на 21%.

Основная группа риска — молодые люди от 15 до 24 лет, активно вовлеченные в цифровые активы. ЦБ намерен «отточить» новый механизм и «почистить» базу данных, чтобы снизить количество ошибок. Однако регулятор предупреждает: большинство попавших в список находятся там обоснованно, поэтому автоматической разблокировки ждать не стоит.

