«Ваша Visa аннулирована»: ЦБ обсудил с банками отключение карт международных систем
ЦБ обсудил с банками возможное отключение карт Visa и Mastercard в России
Банк России продолжает переговоры с кредитными организациями о возможном полном отключении карт Visa и Mastercard, выпущенных в РФ. Решение стараются принять как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости.
Главная цель регулятора — обеспечить гражданам бесперебойный доступ к их деньгам, но при этом соблюсти требования безопасности. Карты международных систем, хотя и работают внутри страны через НСПК, фактически застыли в развитии с марта 2022 года. Их функционал и параметры не обновляются, что создает уязвимости и ограничения.
Центробанк уже давно рассматривает вариант ограничения срока действия таких карт для борьбы с мошенничеством. Однако резких шагов, которые могли бы одномоментно оставить людей без платежного инструмента, не планируется. Диалог с банками направлен на поиск консенсуса и технических решений, которые позволят плавно завершить обслуживание устаревших продуктов.
