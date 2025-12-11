«Ваша Visa аннулирована»: ЦБ обсудил с банками отключение карт международных систем

Банк России продолжает переговоры с кредитными организациями о возможном полном отключении карт Visa и Mastercard, выпущенных в РФ. Решение стараются принять как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости.

Главная цель регулятора — обеспечить гражданам бесперебойный доступ к их деньгам, но при этом соблюсти требования безопасности. Карты международных систем, хотя и работают внутри страны через НСПК, фактически застыли в развитии с марта 2022 года. Их функционал и параметры не обновляются, что создает уязвимости и ограничения.

Центробанк уже давно рассматривает вариант ограничения срока действия таких карт для борьбы с мошенничеством. Однако резких шагов, которые могли бы одномоментно оставить людей без платежного инструмента, не планируется. Диалог с банками направлен на поиск консенсуса и технических решений, которые позволят плавно завершить обслуживание устаревших продуктов.

Ранее юрист объяснил, какие переводы могут привести к блокировке карты и как их оспорить.