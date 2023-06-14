Молодежь Подмосковья сможет принять участие в форуме по созданию новой IT-среды «Область будущего»

Жители Подмосковья могут стать участниками молодежного образовательного форума ЦФО «Область будущего» платформы «Росмолодежь.События», посвященного созданию новой IT-среды. Он пройдет через месяц на территории Липецкой области в две смены: «IT-ГОРОД» и «IT-ИСКУССТВО».

Регистрация уже стартовала, она завершится на этой неделе. Подать заявку можно здесь. Мероприятие подойдет и для начинающих. Оно позволит тем, кто только знакомится с миром информационных технологий, обрести новые знакомства.

Ранее сообщалось, что подмосковная молодежь может принять участие в конкурсе «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России — 2023».

*Возрастное ограничение 16+