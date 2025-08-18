Молодежь запустила новый тренд макияжа «уставшая девушка»

Среди молодежи появился свежий тренд — стремление выглядеть уставшим и измотанным, сообщил телеканал CNN. В социальных сетях набирает популярность макияж под названием Tired girl («уставшая девушка»), для которого характерны темные, слегка размазанные тени вокруг глаз, бледный тон лица, четко очерченные скулы с использованием скульптурирующих средств и помады светлых оттенков.

Подчеркивается, что приверженцы этого направления призывают не прятать особенности внешности под слоем косметики, а наоборот, принимать их. Эстетику «уставшей девушки» поддержали многие известные личности, такие как актриса Дженна Ортега, модель Лили Роуз-Депп, исполнительница Gabbriette, а также блогеры Эмма Чемберлен, Даниэль Маркан и Лара Виолетта.

Кроме того, в TikTok появилось огромное количество видеороликов от инфлюенсеров, демонстрирующих подобный макияж, которые суммарно набрали миллионы просмотров.

«Мы восхваляем реальность. Tired girl подчеркивает индивидуальность — это крутой тренд», — заявила бьюти-редактор Ким Браун.

