Молодежную безработицу во всем мире увязали с неэффективным образованием

На уровень молодежной безработицы во многом влияет неэффективность образования. Так считает Алексей Оносов, основатель компании «Юнисофт». Его точку зрения привела «Лента.ру».

По его мнению, очень многие молодые люди не желают учиться, поскольку не видят в этом смысла. Они не верят в то, что сумеют найти достойную работу. Во многом это происходит по той причине, что система образования действительно не в состоянии подготовить необходимых в данный момент специалистов.

В то же время решение всех этих проблем может дать мощнейший толчок мировой экономике. Молодежь является очень мощным потенциальным вектором для повышение производительности труда, а также появления инноваций.

По мнению Оносова, общество сейчас переживает изменение технологического уклада, поэтому перестают срабатывать старые системы образования и занятости. Необходимо найти новый подход, с помощью которого получится раскрыть потенциал подрастающих поколений с учетом изменившихся условий.

Ранее эксперт Чупшева заявила, что в России существует дефицит рабочих рук в районе 1,5 млн человек. По ее мнению, данная проблема будет нарастать, и уже к 2030 году нехватка достигнет 2 млн человек.