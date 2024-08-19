Молодежную столицу России определят в рамках премии «Время молодых», которую проводит Росмолодежь. Претендовать на почетное звание могут населенные пункты, где реализуются самые масштабные программы и яркие проекты, нацеленные на молодое поколение.

Город-победитель станет центром проведения проектов Росмолодежи и получит авторскую медиастратегию для продвижения. Помимо этого, на протяжении года эксперты Федерального агентства по делам молодежи будут оказывать ему все виды поддержки для реализации программ и проектов, нацеленных на молодежь.

Старт Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» дали в рамках фестиваля Дня молодежи в Москве. В этом году победителей определят в семи номинациях. Отдельно была создана номинация «Вклад в молодость», подать заявки на которую могут все желающие. На премии также отметят профессионалов, работающих с молодежью. Лучших из них определят в отдельных семи номинациях — пяти индивидуальных и двух командных.