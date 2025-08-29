Молодежный форум городского пассажирского транспорта прошел в Одинцово

Третий Молодежный форум городского пассажирского транспорта прошел в комплексе «Лесной» в Одинцово. Организаторами мероприятия выступили Московский метрополитен и Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России.

В число спикеров вошла лектор Российского общества «Знание» и программный директор Радио МедиаМетрикс Дарья Смирнова. Она рассказала о манипуляциях в работе и жизни и дала советы, как распознать и противостоять им.

Мастер-класс состоял из теоретического и практического блоков. Сначала эксперт рассказала об основных типах манипулятивных техник, а затем участники отрабатывали полученные знания, решая различные задачи.

«В современном мире, переполненном информацией, навык распознавания манипуляций становится критически важным. Это универсальный инструмент защиты, который полезен каждому — от рядового сотрудника, выстраивающего отношения с коллегами, до руководителя, принимающего ответственные решения», — отметила Смирнова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с участниками подмосковного отделения Движения Первых.