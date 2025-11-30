Молодежный форум в Подмосковье объединил активистов из разных стран

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард» состоялся межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот — это Я». Мероприятие собрало около 1 тыс. участников из патриотических объединений различных регионов России и дружественных государств.

Форум, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединил делегации из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Брянска, Челябинска, Луганской Народной Республики, Краснодарского края, а также представителей Беларуси и Абхазии.

На площадке работали интерактивные выставки ведущих общественных организаций, включая «Юнармию», Поисковое движение России и «Движение Первых». Московское высшее военное командное училище представило экспозицию с современным снаряжением, беспилотными летательными аппаратами и средствами связи.

Всероссийский студенческий корпус спасателей организовал практические зоны для отработки навыков первой помощи и проведения поисково-спасательных работ. Компании-производители военно-тактического оборудования демонстрировали образцы бронезащиты и специализированного снаряжения.

В рамках деловой программы эксперт Российского общества «Знания» Дарья Смирнова выступила с лекцией о информационном противоборстве и защите национальных интересов.

Центральным событием стала церемония передачи копии Знамени Победы Московской области в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы».

