Молодой байкер без прав устроил ДТП на трассе Ишим — Викулово

В Ишимском районе подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой и получил травмы. Об инциденте сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, 16-летний водитель Motoland XL250 не имел прав на вождение, но все равно сел за управление двухколесным железным конем. В момент проезда на 22-м километре автодороги Ишим — Викулово молодой водитель столкнулся с Mitsubishi. Произошло это на перекрестке: мотоцикл выехал со второстепенной дороги, не уступив дорогу транспорту на главной полосе движения.

В иномарке находились пассажир и водитель, они не пострадали. Предполагаемый зачинщик ДТП был госпитализирован с разными травмами.

Полиция связалась с мамой подростка. Та заявила, что ее сын взял мотоцикл без разрешения. В очередной раз в ГИБДД напомнили родителям о важности бесед о ПДД с детьми.

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