Молодой человек погиб от одного глотка из банки пива

В Окленде (Новая Зеландия) 21-летний молодой человек скончался после употребления пива из банки, содержащей смертельную дозу метамфетамина. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Mirror.

Трагедия произошла, когда юноша выпил подаренное руководителем канадское пиво Honey Bear Beer. Сразу после первого глотка он почувствовал странный соленый привкус, после чего его состояние резко ухудшилось — появились синюшность кожи, беспокойство и агрессивное поведение. Несмотря на экстренную госпитализацию, через пять дней молодой человек умер от остановки сердца.

Расследование инцидента привело полицию к крупному наркоскладу в Окленде, где было обнаружено 700 килограммов наркотических веществ, искусно спрятанных в бутылках и банках с импортными напитками. Операция по выявлению наркоторговцев продолжается, однако уже установлено, что преступники использовали алкогольную тару в качестве камуфляжа для транспортировки метамфетамина.

