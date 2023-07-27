Молодой девушке с хроническим заболеванием нервной системы помогли родить подмосковные врачи

Двадцатидвухлетней женщине с тяжелым хроническим заболеванием нервной системы помогли стать мамой в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что врачи женской консультации Королевской больницы вели совместное наблюдение пациентки со специалистами областного НИИ акушерства и гинекологии. Во втором триместре беременности у женщины обострилось неврологическое заболевание. Она была экстренно госпитализирована в отделение реанимации Королевской больницы, а затем переведена в гинекологическое отделение.

К счастью, беременность удалось пролонгировать до 38-й недели. На свет появилась доношенная девочка весом чуть более трех килограммов. На данный момент мама и новорожденная уже выписаны. В дальнейшем женщина продолжит получать медицинскую помощь, а ребенок наблюдаться у специалистов по месту жительства.

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