Молодой хоккеист погиб в автокатастрофе
В ДТП погиб молодой канадский хоккеист «Аллен Американс» Орк Вайсблатт
Несчастный случай унес жизнь перспективного хоккеиста Орка Вайсблатта из клуба «Аллен Американс» из Восточной хоккейной лиги побережья (ECHL). Об этом пишет MK.RU.
Инцидент на автодороге произошел в минувшие выходные, однако детали происшествия не раскрываются. Клуб подтвердил трагическую новость, выразив соболезнования семье и друзьям 25-летнего спортсмена.
Главный тренер «Американс» Стив Мартинсон в официальном заявлении подчеркнул не только спортивный потенциал Вайсблатта, но и его личные качества. По его словам, хоккеист мог настроить всю команду на победу и сам часто менял ход матчей.
Вайсблатт действительно демонстрировал впечатляющие результаты в Западной хоккейной лиге (WHL), где за три сезона в «Калгари Хитмен» набрал 104 очка в 138 играх. Его показатель результативности (27 голов и 77 передач) свидетельствовал о растущем мастерстве и перспективах перехода в более сильные лиги.
Ранее сообщалось, что подмосковный хоккеист стал вторым в рейтинге надежд НХЛ.