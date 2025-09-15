Молодой хоккеист погиб в автокатастрофе

Несчастный случай унес жизнь перспективного хоккеиста Орка Вайсблатта из клуба «Аллен Американс» из Восточной хоккейной лиги побережья (ECHL). Об этом пишет MK.RU.

Инцидент на автодороге произошел в минувшие выходные, однако детали происшествия не раскрываются. Клуб подтвердил трагическую новость, выразив соболезнования семье и друзьям 25-летнего спортсмена.

Главный тренер «Американс» Стив Мартинсон в официальном заявлении подчеркнул не только спортивный потенциал Вайсблатта, но и его личные качества. По его словам, хоккеист мог настроить всю команду на победу и сам часто менял ход матчей.

Вайсблатт действительно демонстрировал впечатляющие результаты в Западной хоккейной лиге (WHL), где за три сезона в «Калгари Хитмен» набрал 104 очка в 138 играх. Его показатель результативности (27 голов и 77 передач) свидетельствовал о растущем мастерстве и перспективах перехода в более сильные лиги.

Ранее сообщалось, что подмосковный хоккеист стал вторым в рейтинге надежд НХЛ.