Подмосковный хоккеист стал вторым в рейтинге надежд НХЛ

Воспитанник ХК «Дмитров» Иван Демидов подтвердил свой статус одного из самых перспективных игроков поколения. Спортсмен занял вторую позицию в официальном рейтинге лучших молодых талантов НХЛ, передает REGIONS.

В обновленный рейтинг НХЛ, куда попал Демидов, входят хоккеисты до 26 лет с менее чем 25 матчами в лиге. Его опередил только первый номер недавнего драфта Мэттью Шафер.

Демидов, выбранный клубом «Монреаль Канадиенс» под общим пятым номером на драфте, уже успел дебютировать в НХЛ. Российский защитник провел несколько игр в плей-офф Кубка Стэнли, где отметился двумя голевыми передачами, демонстрируя уверенную адаптацию к североамериканскому хоккею.

До перехода в НХЛ карьера Демидова развивалась стремительно. В составе петербургского СКА он не только стал лучшим бомбардиром команды среди защитников, но и установил историческое достижение в Континентальной хоккейной лиге. Дмитровчанин семь раз признавался лучшим новичком недели — рекордный показатель за всю историю лиги.

Текущий успех в рейтинге перспективных игроков дополняет его недавнее достижение — признание лучшим молодым игроком в системе «Монреаля».

