Молодой кузбассовец угнал машину и устроил ДТП

В Кемеровской области местный житель угнал дорогостоящую машину и попал на ней в ДТП, за что ответит в суде. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.

Кузбассовца в возрасте 22 лет обвинили по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон машины). Как установили, в ноябре 2024 года парень угнал LADA Granta со своим знакомым курьером. Мужчина вышел из отечественной машины забрать заказ, после чего один из участников аферы пересел на место водителя и поехал.

В попытках побыстрее скрыться с места преступления молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и попал в ДТП на улице Энгельса. Авария вышла одиночной: машина врезалась в дорожный знак.

Владелец машины обратился в полицию, которая установила личность угонщика и его друга. В скором времени управляющий чужим транспортом сибиряк окажется на скамье подсудимых. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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