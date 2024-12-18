Пьяный угонщик устроил тройное ДТП в ЯНАО

В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина угнал иномарку в состоянии опьянения и устроил ДТП, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

Северянин после употребления алкоголя незаконно завладел автомобилем Skoda, стоящим на парковке у магазина. Владелец транспорта удивился, когда по возвращению с покупками не обнаружил на месте свою машину. Он сразу обратился в полицию с просьбой о помощи.

В ту же ночь случилось ДТП с тремя автомобилями на перекрестке Обской и Школьной улиц. Как оказалось, одна из машин как раз была угнанной «Шкодой». По предварительным данным, столкновение спровоцировал 34-летний нетрезвый мужчина. При нем не было прав на вождение.

Жителя Лабытнанги задержали. С ним ведутся разбирательства. Не исключают, что он ответит за содеянное по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами смял легковушку в массовом ДТП на трассе «Дон» в Подмосковье.